انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام بترعة فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

انقلبت قبل قليل سيارة نقل خزان "زيوت طعام " بترعة طريق مير القوصية الزراعى دون خسائر بشرية وجارى انتشال السيارة بواسطة قوات الدفاع المدنى.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لعرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل خزان " زيوت طعام " بترعة طريق مير القوصية الزراعى دون خسائر بشرية وإنتقلت قوة من مباحث المركز و سيارة إسعاف و الدفاع المدنى، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وأن السيارة كانت متجهة إلى أحد المصانع، وانحرفت عجلة القيادة بيد السائق، وتم إنقاذ السائق بواسطة الأهالى وجار رفع السيارة من الترعة وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية



انقلاب سيارة