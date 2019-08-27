انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أشارت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، فى واقعة حريق شب بشقة سكنية بمنطقة المنيب، الذى لم يسفر عن إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب خبراء المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق، وتقديم تقرير للنيابة العامة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة المنيب.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.