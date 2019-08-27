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اليوم سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:17 ص
اليوم سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت،  تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين .

 

 

 

 


خلية الوراق

الارهاب

استشهاد امين شرطة

جنايات القاهره

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