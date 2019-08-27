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اليوم سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:00 ص
اليوم سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد محاكمة، - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع محكمة الجنايات المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء،  لمرافعة الدفاع فى محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان ، وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

 ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

 

 

 

 


محاكمة المتهمين بمحاولة قتل المستشار زكريا عبد العزيز

النائب العام المساعد

زكريا عبد العزيز

المحكمة العسكرية

الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

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