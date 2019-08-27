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الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعرض ترتيبات تنظيم مؤتمر إفريقيا 2019

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:39 م
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعرض ترتيبات تنظيم مؤتمر إفريقيا 2019 وزاره الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

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98 برنامجا تدريبيا خلال العام المالى 2019-2020 يستفيد منه 1933 عامل بالهيئة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الاتربى، أعضاء المجلس، اضافة إلى المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، وعصام البحيرى، رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة.

 
وبحث الاجتماع، استعدادات الهيئة لتنظيم مؤتمر افريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من افريقيا، اضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات عامة، بهدف جذب الاستثمارات إلى القارة الافريقية.
 
واستعرض الاجتماع، عدد من الحملات التى ستقوم بها الهيئة خلال الفترة المقبلة للترويج للفرص الاستثمارية خاصة فى المشروعات القومية الكبرى.
 
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة والهيئة تعملان على الترويج للفرص الاستثمارية فى كافة المشروعات القومية الكبرى خاصة فى وسائل الاعلام الدولية.
 
وتطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال ميكنة والارشفة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اطار استخدام أفضل النظم العالمية، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ضوابط العمل فى المناطق الحرة، بما يضمن الحفاظ على مرافق المناطق الحرة بعد أعمال التطوير التى تمت وتتم حاليا من أجل التيسير على المستثمرين، حيث قرر المجلس زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة ماعدا منطقة قفط بداية من يناير 2020، لتكون 5 دولار/ م 2 للصناعى و9 دولار/ م 2 للتخزين والخدمى و18 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و28 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وزيادة مقابل الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولار / م2 للصناعى و11 دولار / م2 للتخزينى والخدمى و20 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و30 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وذلك بعد اعمال التطوير التى تمت مؤخرا فى المناطق الحرة وتحسين مستوى الخدمات بها.
 
واستعرض المجلس، الخطة التدريبية للعاملين بالهيئة فى مختلف القطاعات، حيث من المنتظر أن يتم إجراء 98 برنامج تدريبى خلال العام المالى 2019-2020 يستفيد منه 1933 عامل بالهيئة.

الهيئة العامة للاستثمار

المناطق الخروج

مؤتمر أفريقيا

العاصمة الإدارية

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