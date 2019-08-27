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النفط يصعد مع تنامي الآمال فى انفراجة بأزمة التجارة الصينية الأمريكية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:11 م
النفط يصعد مع تنامي الآمال فى انفراجة بأزمة التجارة الصينية الأمريكية النفط
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إبرام اتفاق تجارة مع الصين بعد تعليقات إيجابية من بكين، مما هدأ بواعث القلق بعد أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين والتي دفعت الأسواق للهبوط.

وصعد خام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.55 %إلى 59.02 دولار للبرميل بعد أن نزل 1% في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.67 % إلى 54 دولارا للبرميل وكان قد انخفض 1% أمس الاثنين.

وعبر ترامب يوم الاثنين عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها التوصل لاتفاق بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال "مفاوضات هادئة".

وقال هاري شيلينجوريان، محلل النفط لدى بي.ان.بي باريبا في لندن، "في حين أن ‘التهدئة’ وتوقع هدنة مؤقتة في حرب التجارة ربما كان السبب وراء رفع المعنويات وأسعار النفط هذا الصباح، فإن حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني سيستغرق وقتا.

"أسعار النفط تحصل على مهلة فيما يبدو من إعلانات الأسبوع الماضي الأمريكية والصينية عن إجراءات تجارية انتقامية."

ونزلت أسعار النفط 20 % من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في ابريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.


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