سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:26 م
الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس اجتماع محافظ السويس بالجنة تقنين أوضاع الأراضى
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة البت فى تقنين أوضاع الأراضى، اجتماعها برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى داخل وخارج الحيز العمرانى بالمحافظة، بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن والمستشار إيهاب ابراهيم، مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين.

أكد صقر، على أنه حريص على تقنين الأوضاع واستيرداد أملاك الدولة وحق الشعب والإلتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.

كما عرض رئيس لجنة المعاينة تقرير بعدد الأراضى والمبانى التى تم معاينتها من خلال اللجنة بنطاق الأحياء الخمس.

وطالب محافظ السويس من رئيس لجنة التظلمات سرعة الرد على الطلبات المقدمة من المواطنين سواء تظلم من المعاينة أو سعر الأرض، وقدم المحافظ الشكر للجنة التقنين، مطالبهم بزيادة معدلات العمل لاستكمال باقى إجراءات تقنين الأراضى للمواطنين المتقدمين.

وفى نهاية اللقاء وافقت اللجنة  على عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بنطاق الأحياء وفقا لقانون 144 لسنة 2017.

حضر الاجتماع مديرى مدريات الزراعة والمساحة وممثل القوات المسلحة ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية وجهاز حماية الدولة ومركز المعلومات والمكتب الفني.

 

 

 

 


السويس

محافظ السويس

لجن تقنين اوضاع الاراضى

الاراضى الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة