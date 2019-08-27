الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بالسويس

السويس - السيد فلاح

عقدت لجنة البت فى تقنين أوضاع الأراضى، اجتماعها برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى داخل وخارج الحيز العمرانى بالمحافظة، بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن والمستشار إيهاب ابراهيم، مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين.

أكد صقر، على أنه حريص على تقنين الأوضاع واستيرداد أملاك الدولة وحق الشعب والإلتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.

كما عرض رئيس لجنة المعاينة تقرير بعدد الأراضى والمبانى التى تم معاينتها من خلال اللجنة بنطاق الأحياء الخمس.

وطالب محافظ السويس من رئيس لجنة التظلمات سرعة الرد على الطلبات المقدمة من المواطنين سواء تظلم من المعاينة أو سعر الأرض، وقدم المحافظ الشكر للجنة التقنين، مطالبهم بزيادة معدلات العمل لاستكمال باقى إجراءات تقنين الأراضى للمواطنين المتقدمين.

وفى نهاية اللقاء وافقت اللجنة على عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى بنطاق الأحياء وفقا لقانون 144 لسنة 2017.

حضر الاجتماع مديرى مدريات الزراعة والمساحة وممثل القوات المسلحة ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية وجهاز حماية الدولة ومركز المعلومات والمكتب الفني.