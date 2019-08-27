المنشآت الفندقية تمهل الفنادق العائمة 6 أشهر لتطبيق كود الحماية المدنية الجديد

كتبت آمال رسلان

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة الإسكان أصدرت قرارا وزاريا فى 22 أغسطس باعتماد الكود الخاص بالحماية المدنية لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، والذى تم التوافق عليه مع الغرفة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وأوضح الشاعر لليوم السابع أن الغرفة ستبدأ الأسبوع القادم إخطار الفنادق العائمة بالكود الجديد لتبدأ فى تطبيقه وتوفيق أوضاعها، لافتا إلى أن الفنادق الجاهزة بالفعل وملتزمة بقواعد الكود وينطبق عليها الاشتراطات الجديدة، من حقها التقديم فورا للترخيص بناء على الكود الجديد، فى حين تلك الفنادق التى لا يزال ينقصها استعدادات فسيتم منحها 6 أشهر فترة سماح لتوفيق أوضاعها وبعدها يكون الالتزام بالكود إجبارى على الجميع.

وقال الشاعر إن أهمية الكود ترجع إلى أنه للمرة الأولى يكون هناك مواصفات معتمدة يتم تطبيقها ولا تترك للتقديرات فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية.

ويشمل الكود المعايير الفنية التى لا بد من تواجدها فى المنشأة لضمان أعلى درجات التأمين والسلامة، حيث يتضمن معايير السلامة الواجب توافرها فى الفنادق العائمة والتى يبلغ عددها 130 فندقا تقريبا، فى إطار الحرص على تطوير مستوى الخدمات التى يلقاها السائح، فكلما ارتفعت جودة الفنادق ومواصفاتها كلما انعكس ذلك إيجابيا على الفترة التى يقضيها السائح فى مصر.