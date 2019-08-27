المعهد المصرفى يتوسع فى إفريقياً لتطوير العنصر البشرى بالقطاع

كتب – أحمد يعقوب

فى إطار توجهات المعهد المصرفى المصرى لتدريب الكوادر المصرفية فى قارة إفريقيا قام المعهد بتقديم نماذج متعددة من دعم العنصر البشرى فى القطاع المصرفى داخل القارة الإفريقية من خلال التدريب وتبادل الخبرات.

تحت مظلة مبادرة C-Africa التى أطلقها المعهد المصرفى المصرى تحت رعاية البنك المركزى المصرى وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، قام المعهد بتنفيذ مجموعة من البرنامج التدريبية فى العديد من المجالات المصرفية وأحدث المستجدات بالقطاع المالى والمصرفى وزيارات ميدانية لبعض البنوك والبورصة المصرية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لاطلاع المشاركين على منظومة القطاع المصرفى والمالى المصرى للعاملين بالبنوك المركزية والتجارية الافريقية وبعض وزارات المالية والاقتصاد من دول أفريقية مختلفة.

كما قام المعهد، تحت رعاية البنك المركزى المصرى وبالتعاون مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، بتنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تدريب المشاركين على استخدام المنصة الالكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الإفريقية MANSA لخفض تصنيف مخاطر الدول الإفريقية وخفض تكلفة الائتمان ودعم الثقة فى القطاع المالى بالدول الإفريقية. وتعد المنصة أيضاً وسيلة هامة جداً لدعم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية وكافة دول العالم، وذلك بما تتيحه من معلومات دقيقة ومعتمدة من الجهات الرسمية بالدول الإفريقية عن البنوك والشركات والمؤسسات داخل تلك الدول.

وقد بلغ عدد المتدربين إجمالاً 2763 مستفيد من 38 دولة إفريقية ومنها ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، والسودان، وجيبوتي، والصومال، وجنوب السودان، ونيجيريا، وبنين، وتوغو، وغانا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغامبيا، سيراليون، وليبيريا، والجابون، والكونغو، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وأنغولا، وبوروندي، وموزمبيق، وملاوي، وزامبيا، وناميبيا، وزيمبابوى وسوازيلند، واتحاد جزر القمر، ومدغشقر، وموريشيوس بإجمالى عدد ساعات تدريبية يصل إلى 13601 ساعة.

وفى هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفي: "حقق المعهد خلال العام الماضى العديد من الإنجازات فى القارة الإفريقية؛ حيث نسعى إلى تبادل المعرفة والخبرات عبر القارة عن طريق بناء شبكة قوية من المصرفيين لدفع القطاع المصرفى الإفريقى إلى الأمام، مضيفاً أن المعهد يدعم تطوير العنصر البشرى بالقطاع المصرفى بإفريقيا".

وعلى صعيد تبادل الخبرات استضاف المعهد وفوداً من عدة بنوك مركزية إفريقية وقد تم إطلاع الوفود على التجربة الرائدة للمعهد فى مجال تطوير رأس المال البشري.

وأشار السيد نصير إلى أن جهود المعهد فى القارة الإفريقية تضم مجموعة من البرامج المتميزة واستشارات فى كل ما يخص القطاع المصرفى للبنوك المركزية والتجارية بالقارة الإفريقية من أجل صقل المهارات الفنية، بناء القدرات، واكتشاف فرص عمل جديدة تحت قيادة نخبة من المتخصصين فى العديد من المجالات ومنها التمويل والعمليات المصرفية، والتطوير المهني، والحوكمة، والتعليم التنفيذي، والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال".

تم تأسيس المعهد المصرفى المصرى بواسطة البنك المركزى المصرى فى عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبى الرسمى له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالى والمصرفى برؤية تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفى الرائد للخدمــات الماليـــة فى مصــر والمنطقة المجــــــــاورة من خلال التميز فى تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة فى نشر الوعى المالى فى المجتمع.