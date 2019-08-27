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المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى النهضة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:07 م
المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى النهضة محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة و المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه فى النهضة.
 
كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم عماد.أ 28 سنه، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولته سرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث عدم وجود ماره فى الشارع، وتوجه إلى المجنى عليه، بدعوى سؤاله عن عنوان فى المنطقة، وأثناء انشغال الضحية فاجئه المتهم بإشهار سلاح أبيض، وأعتدى عليه مسددا له طعنة إصابته فى ذراعه الأيمن، بالإضافة إلى إصابته بجروح قطعى بالرأس إثر سقوطه على الأرض نتيجة الاعتداء عليه، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.
 
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة النهضة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث عامل غارقا فى دمائه، وبسؤاله أفاد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل شخص أصابه عدد من الإصابات، واستولى منه على مبلغ مالى ومتعاقاته الشهصية، وهرب على الفور.
 
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 
وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.
 
عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
 
 

حبس عاطل

مسجل خطر

سرقه بالاكراه

تهديد السلاح

قسم النهضة

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