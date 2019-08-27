المستشار الأمريكى جون بولتون يصل إلى أوكرانيا لإجراء محادثات

(رويترز)

قالت السفارة الأمريكية، إن جون بولتون مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصل إلى كييف اليوم الثلاثاء فى أول زيارة لمسؤول أمريكى كبير لأوكرانيا منذ انتخاب الرئيس فولوديمير زيلينسكى.