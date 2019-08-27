المستشار الأمريكى جون بولتون يصل إلى أوكرانيا لإجراء محادثات

قالت السفارة الأمريكية، إن جون بولتون مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصل إلى كييف اليوم الثلاثاء فى أول زيارة لمسؤول أمريكى كبير لأوكرانيا منذ انتخاب الرئيس فولوديمير زيلينسكى.
وانتخب زيلينسكي الذي كان ممثلا كوميديا بأغلبية ساحقة في مايو وعزز سلطته خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
وكتبت السفارة الأمريكية في كييف على تويتر "السفير بولتون هنا للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والمسار الأطلسي الأوروبي. إنه يتطلع لاجتماعات مثمرة مع المسؤولين الأوكرانيين".
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