سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:52 ص
المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة سيارات متروكة ـ أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد  13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


حملات مرورية بالقاهرة

رفع السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة