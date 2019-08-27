المالكى: قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الرياض /أ ش أ/

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، بأن قوات التحالف، تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

وأكد المالكى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وكان تركى المالكي، قد صرح فى وقت سابق بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" بالمجال الجوى لليمن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من الجوف باتجاه المملكة.