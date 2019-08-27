سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

المالكى: قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:00 ص
المالكى: قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط العقيد الركن تركى المالكي المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"
الرياض /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، بأن قوات التحالف، تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

وأكد المالكى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وكان تركى المالكي، قد صرح فى وقت سابق بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" بالمجال الجوى لليمن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من الجوف باتجاه المملكة.

 


المالكى

قوات التحالف

طائرة مسيرة

الحوثيون

خميس مشيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة