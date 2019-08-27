سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اللجنة التشريعية بـ"الاتصالات": قانون التعاملات الإلكترونية فى المراحل النهائية من الإعداد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:00 ص
اللجنة التشريعية بـ"الاتصالات": قانون التعاملات الإلكترونية فى المراحل النهائية من الإعداد الدكتور خالد شريف عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد شريف، عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قانون التعاملات الإلكترونية فى المراحل النهائية من الإعداد.

وفيما يتعلق بمشروع حماية البيانات الشخصية فقد رجح بأن يصدر فى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب. ويعطى القانون ضمانات كافية بإصدار شهادات إلكترونية حقيقية سواء كانت حكومية أو دراسية وغيرها من الشهادات التى تصدر بشكل إلكترونى من دون أى تلاعب أو تزوير، فضلا عن إبرام العقود القانونية بنفس القوة والحجية القانونية للعقود الورقية.

وكان الشريف قد اوضح فى تصريحات سابقة لليوم السابع، بشان التجارة الالكترونية، أن القانون الحالى أكثر شمولا فالتجارة الإلكترونية مغطاة بشكل كاف بقانون حماية المستهلك والذى صدر مؤخرا، فضلا عن قانونى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية المعروض حاليا على مجلس النواب.


اللجنة التشريعية

وزارة الاتصالات

قانون التعاملات الالكترونية

التجارة الالكترونية

مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة