الكهرباء تبحث مع شركة فودافون التعاون فى مشروعات الطاقة المتجددة

كتب على عبد الرحمن

استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الكسندر فرومنت كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر للاتصالات والوفد المرافق له ، لبحث سبل دعم وتشجيع التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

وفى بداية اللقاء أبدى وزير الكهرباء، ترحيبه بالتعاون مع شركة فودافون فى مشروعات الطاقة المتجددة التى تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ومجال العدادات الذكية.

كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأعرب الكسندر فرومنت كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر للاتصالات عن رغبته في الاستثمار والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية التعاون فى مجال العدادات الذكية، مشيرًا إلى خطة فودافون الطموحة والتى تتضمن التوسع فى استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة عبر دول العالم بحلول عام 2025 بدءاً بمصر .

وأوضح وزير الكهرباء، أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حالياً بإعداد المعايير الجديدة الخاصة بالاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة .

ووجه الكسندر فرومنت الدعوة للدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات قطاع الكهرباء لزيارة مركز الابتكارات بشركة فودافون مصر وذلك للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة بالشركة والتى يمكن الاستفادة منها فى شركات التوزيع ومجال العدادات الذكية.

وأكدت الوزارة أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية.