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الكشف على 1242 مريضا فى قافلة طبية مجانية بأبو نور الدين ببلقاس الدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:23 م
الكشف على 1242 مريضا فى قافلة طبية مجانية بأبو نور الدين ببلقاس الدقهلية قافلة طبية - أرشيفية
فريق المحافظات

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1242 خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز بلقاس خلال الأمس واليوم.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 12 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ146 حالة، كما تم إجراء 207 تحليلات مختلفة للمرضى بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 110 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين فى كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة فى المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى فى كل مكان بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التى أقيمت على مدار يومين وضمت 8 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة وعيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأقيم على هامش القافلة 28 ندوة تثقيفية للمرضى، وتوفير 133 صنف علاج مجانى خلال عمل القافلة.

كما استقبل الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، لجنة من جهاز التعمير والإسكان ووزارة الإسكان والمرافق وممثل من البيئة للبدء فى معاينة 12 مجزر بالمحافظة كمرحلة أولى تنفيذا لخطة تطوير ورفع الكفاءة للمجازر الحكومية

تهدف خطة التطوير إلى تحويل المجازر بالمحافظة إلى مجازر آلية أو نصف آلية وتلافى السلبيات الناتجة من الذبح اليدوى، كما صرح المنجى أن الدولة تبذل خطى سريعة فى تطوير كافة المؤسسات الحكومية وخاصة التى تتعلق بصحة المواطنين.

حيث خط تطوير ورفع كفاءة المجازر يساهم فى الحد من انتشار الأمراض وتوفير لحوم خالية من المسببات المرضية، رافق اللجنة الدكتور السيد الحسنين متولى مدير عام المجازر والصحة العامة، حيث ابتدأ المعاينات فى مجزر المنصورة ومجزر نبروه ومجزر بلقاس كاول يوم، يذكر بان اللجنة سوف تستمر فى العمل لمدة خمسة أيّام.


الدقهلية

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تطوير مجازر الدقهلية

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