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القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:56 م
القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش مجندات بالجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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كشفت إحصائية إسرائيلية جديدة النقاب عن ارتفاع نسبة الإجهاض بالجيش الإسرائيلى، الأمر الذى دفع أحد الحاخامات إلى إرسال رسالة إلى رئيس الأركان أفيف كوخفى يطالبه بالقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة.

 

وذكرت القناة الثانية فى التلفزيون الإسرائيلى أن كل 10 مجندات منهن 3 مجندات تقوم بعملية إجهاض، نتيجة تعرضها لعلاقة جنسية أثمة، داخل القاعدة العسكرية بالجيش أو خارجها.

 

وأوضحت القناة، أنه بعث كبار الحاخامات فى إسرائيل رسالة خاصة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان أفيف كوخفى يوم الثلاثاء يعرب عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة الإجهاض وسط المجندات.

 

وجاء فى نص الرسالة "نحن حاخامات إسرائيل نشعر بالألم من الزيادة فى عدد حالات الإجهاض فى صفوف المجندات".

 

ووقّع عليها الحاخام دوف ليئور والحاخام حاييم دروكمان والحاخام شموئيل إلياهو. واضافوا " نرجو الحفاظ على جو مناسب فى القواعد العسكرية، وحرمة معسكر إسرائيل وأخلاقه".

 

يأتى نداء الحاخامات تعليقا على تقرير للجيش الاسرائيلى قال فيه إنه على الرغم من الجهود لخفض عدد حالات الحمل غير المخطط لها، فقد شهد هذا العام زيادة كبيرة فى حالات الإجهاض بين المجندات".


الجيش الإسرائيلى

تل ابيب

بنيامين نتنياهو

حاخامات

إجهاض

اليوم السابع بلس

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