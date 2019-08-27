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القلعة: تأخر الإعلان عن القوائم المالية بسبب عدم الانتهاء من مراجعتها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:45 م
القلعة: تأخر الإعلان عن القوائم المالية بسبب عدم الانتهاء من مراجعتها أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، سبب عدم الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، إلى عدم انتهائها من مراجعتها كاملة، وحددت الإفصاح عنها خلال شهر سبتمبر المقبل.
 
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية عن الربع الأول من 2019، انخفاض خسائرها بنسبة 6.5% على أساس سنوى، لتسجل 171.47 مليون جنيه، مقابل 183.48 مليون جنيه خسائر فى الربع المقارن، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
 

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القوائم المالية للقلعة

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