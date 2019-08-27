القبض على سائق بحوزته 2 طن دقيق مدعم داخل سيارة نقل بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى ضبط 2 طن و700 كيلو دقيق مدعم داخل سيارة نقل بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير الإدارة التموين، بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط " ك. م. ك" 47 سنة متعهد نقل دقيق بلدي مدعم، اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً سيارة نقل " يعمل عليها كسائق "ومحمل عليها 2.700 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% ، 80 كيلو رده.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتجميع الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% ، والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم ، و توالت النيابة العامة التحقيق .