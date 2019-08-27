القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى منطقة المرج

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

القى رجال المباحث بمديرية أمن الأجهزة القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين كونا تشكيل عصابى وسرقوا سيارتين بالمرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عاطلين- سبق إتهامهما فى 3 قضايا متنوعة، مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، المرج"اثناء إستقلالهما سيارة فان ( ولا يحملا ثمة تراخيص ) بالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.. وبمواجهتهما إعترفا بسرقة السيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك " حال توقفها بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى وتم بإرشادهما ضبطها بمكان إخفائها، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.