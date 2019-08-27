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الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تقدم منح تدريب مجانية للطلاب

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:17 م
الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تقدم منح تدريب مجانية للطلاب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى

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تقدم كلية الفنون التطبيقية، منح تدريب مجانية للطلاب بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص تدريبية مجانية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة بالكلية.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى اهتمام الجامعة بتعزيز فرص التدريب العملي للطلاب حتى يتمكنوا من الحصول علي فرص عمل مناسبة، مؤكدا أن الدورات تتضمن  التدريب علي العديد من التخصصات المطلوبة بقوة في سوق العمل ما يؤهل الشباب لمواكبة تطورات المجتمع على المستوى المحلي والعالمي، طبقا لأحدث الوسائل العلمية والعملية.

وأضاف نجم، أن المنح التدريبية  تغطي  ثلاث مجالات وهم  الجرافيك والحركة ، التصميم ثلاثى الابعاد، تصميم النسيج وهي تخصصات تسهم فى تأهيل طلاب الكلية لمواجهة تحديات سوق العمل، حيث يتم تقديم المنح التدريبية لعدد 60 متدرب بمثابة 20 متدرب فى كل مجال من المجالات الثلاثة،  يستمر التدريب لمدة شهر إعتبارا من يوم الأحد الموافق25 أغسطس 2019 من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا .

 


جامعة حلوان

الفنون التطبيقية

منح تدريب

تكنولوجيا المعلومات

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