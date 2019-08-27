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العثور على جثة مريض نفسى فى مصرف شنفاس بالدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:18 م
العثور على جثة مريض نفسى فى مصرف شنفاس بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز

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عثر الأهالى على جثة طافية متعفنة بمصرف شنفاس الموازى لطريق المنصورة/ السنبلاوين، وتبين أن الجثة لرجل بالمعاش فى العقد السابع من عمره، ويعانى من مرض نفسى "انفصام فى الشخصية".

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهلية يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه مصرف شنفاس الموازى لطريق المنصورة/ السنبلاوين، بدائرة مركز السنبلاوين، وتبين أن الجثة لرجل فى حالة تعفن، ويرتدى ملابسه كاملة، ولا يوجد أية متعلقات تدل على شخصيته، أو إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة للمستشفى الدولى بالمنصورة.

وأسفرت تحريات ضباط وحدة المركز عن أن الجثة تتطابق مواصفاتها مع المبلغ بغيابه "السعيد. م.أ.س"، 65 عاما، بالمعاش، مقيم بقرية "شبراهور" بدائرة المركز، والسابق الإبلاغ بغيابه فى المحضر رقم 7758 إدارى مركز السنبلاوين لسنة 2019م.

وباستدعاء أحد أهليته حضر نجله "إسلام"، 31 عاما، صيدلى، مقيم بذات القرية، وبسؤاله قرر أن الجثة لوالده، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وأنه يعانى من مرض نفسى "انفصام فى الشخصية".


الدقهلية

السنبلاوين

حوادث

مرض نفسي

مصرف شنفاس

انفصام في الشخصية

جثة طافية

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