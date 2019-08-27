العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الشيخ على فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عثر أهالى قرية الشيخ على بمركز بنى سويف، اليوم الثلاثاء، على جثة شخص داخل منزله وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الشيخ على التابعة لبياض العرب والذى وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد.م.ش. 35 سنة " وجار نقلها الى مشرحة مستشفى بنى سويف العام بعد مناظرة النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.