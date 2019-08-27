الصين تعلن تأسيس 6 مناطق تجارة حرة تجريبية جديدة

وكالات

أعلنت الصين، خطة رئيسية لإطلاق ست مناطق تجارة حرة تجريبية جديدة، في خطوة إستراتيجية للمضى قدما بالإصلاح والانفتاح في العصر الجديد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية، الأثنين،سوف تؤسس المناطق التجريبية الست الجديدة في ست مناطق على مستوى المقاطعة هى شاندونغ وجيانغسو وقوانغشى وخبى ويوننان وهيلونغجيانغ، وفقا لبيان نشره مجلس الدولة.

ووفقا للخطة فإن تأسيس مناطق التجارة الحرة التجريبية الجديدة "قرار هام اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة وخطوة استراتيجية لدفع الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد."

وسوف تجعل هذه الخطوة إجمالى عدد مناطق التجارة الحرة التجريبية في البلاد، يصل إلى 18، وتقوم بدور ريادى في الإصلاح والانفتاح في البلاد، حيث إنها تختبر أساليب جديدة لإدارة الاستثمار الأجنبي وتسهيل التجارة وتحول مهام الحكومة من أجل اندماج أفضل للاقتصاد مع الممارسات الدولية.