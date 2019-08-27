الصين تؤكد معارضتها تسييس قضية ولاية "راخين" بميانمار

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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" إن بلاده تولى اهتماما كبيرا للوضع فى ولاية "راخين" بميانمار، وتعارض تسييس القضية.

وأضاف وانج –خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير مكتب مستشارة الدولة في ميانمار "يو كياو تينت سوي" في العاصمة (بكين)- أن بلاده تقدر موقف ميانمار الإيجابي والتدابير العملية المتعلقة بإعادة اللاجئين الذين غادروا ولاية "راخين" إلى موطنهم.

وتابع وانغ أن الصين تتوقع أن تبذل ميانمار جهودا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين، مؤكدا دعم بكين لجهود ميانمار لدفع عملية السلام الداخلية.

وأشار وانغ إلى أن بلاده تأمل أن تحافظ الأطراف المعنية على وضع وقف إطلاق النار شمالي ميانمار من خلال المشاورات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية بين البلدين.

من جهته، قال وزير مكتب مستشارة الدولة في ميانمار "يو كياو تينت سوي" إن بلاده تقدر المساعدات طويلة الأجل التي تقدمها الصين في أعمال إعادة اللاجئين إلى مواطنهم، متعهدة بمواصلة حل قضية ولاية "راخين" من خلال القنوات الثنائية والتعاون الودي (مع بنجلاديش).