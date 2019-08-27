الصحة تخاطب المديريات بضوابط الحصول على منحة السفر لانجلترا للتدريب

أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابا إلى مديريات الشئون الصحية بالجمهورية لإخطار الأطباء بهذه المحافظات بالشروط الواجب توافرها فى أعضاء الفريق الواقع عليه الاختيار للسفر إلى إنجلترا للتدريب، وفقاً للبرتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لتدريب الأطباء فى خطوة نحو تحسين بيئة العمل الصحية.

وجاء بالخطاب الصادر من وزارة الصحة والسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها ومن أبرزها: - - أن يكون طبيب تخصص طب أسرة. - أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة . - أن لا يتعدى 42 عاما. - الموافقة على العمل بمحافظات منظومة التأمين الصحى الجديد . وحدد الخطاب ان من ينطبق عليه الشروط، إرسال السيرة الذاتية علي البريد الإلكترونى « hr.od.mho@gmail.com » مع مراعاة كتابة تدريب طب الأسرة المملكة المتحدة ، فى عنوان الأيميل المرسل فى موعد أقصاه الخميس 5 / 9 / 2019.