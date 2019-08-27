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الشرطة السعودية تنفذ عملية تفتيش بجسر الملك فهد وتضبط ممنوعات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:55 ص
الشرطة السعودية تنفذ عملية تفتيش بجسر الملك فهد وتضبط ممنوعات عناصر من الشرطة السعودية
كتب وكالات

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أسفرت عملية تفتيش، نفذتها الجمارك السعودية فى جسر الملك فهد خارج الدائرة الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتمثلت فى تفتيش أحد المنازل فى المنطقة الشرقية، يُستخدم مستودعًا لتخزين الممنوعات، عن ضبط 304 كيلوجرامات من ثمار القورو المحظورة، و173 زجاجة عطر من الماركات المقلدة، و57 كيسًا من التنباك، كانت جميعها مجهزة للبيع، إضافة إلى لوحتَى مركبتَين، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وسندات قبض ، بحسب الوكالة الرسمية السعودية.

وأوضح محمد العلى النعيم، وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك، أن العملية تمت بعد جمع الاستدلالات، وإجراء التحريات اللازمة حول محاولة تهريب مواد ممنوعة، تم إحباطها مؤخرًا فى جمرك جسر الملك فهد؛ إذ توافرت أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة، يتم تخزينها فى أحد المنازل بمدينة الدمام؛ الأمر الذى استدعى تكوين فريق من الجمرك، والتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية تفتيش المنزل الذى عُثر بداخله على تلك المواد التى تم ضبطها.

وبيَّن أنه تم أيضًا ضبط عدد من الأشخاص المقيمين بالسعودية، وأنه بناء على المعلومات التى يتم تبادلها مع الجانب البحرينى من خلال المكتب الإقليمى لتبادل المعلومات (رايلو)، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع الأشخاص المضبوطين، تبيَّن وجود علاقة بينهم وبين أحد الأشخاص من أرباب السوابق بمملكة البحرين.

وأفاد النعيم بأن تلك العملية التى تمت خارج الدائرة الجمركية تأتى وفقًا لنظام الجمارك الموحد الذى نص على أنه (يحق لموظفى الجمارك فى حال وجود دلائل كافية على وجود مواد مهرَّبة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، تفتيش أى بيت أو مخزن أو محل وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة).

 

 

 


الشرطة السعودية

أخبار السعودية

الجمرك

ضبط ممنوعات

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