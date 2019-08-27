السودان تشكر بولندا على مواقفها الداعمة فى مجلس الأمن

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أعربت الخرطوم عن شكرها لبولندا على الدور الإيجابى الذى لعبته فى مجلس الأمن، ومواقفها الداعمة للسودان فيه.

واستقبل وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عمر دهب اليوم السفير البولندي غير المقيم ميشيل ميركنسكي والوفد المرافق له.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، إن دهب أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا سعي السودان إلى توطيد هذه العلاقات، وترقية التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات الزراعية والثقافية والتنقيب عن الآثار.

من جانبه، أعرب السفير البولندي عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات السياسية، ونقل تهنئة وزير الخارجية البولندي للشعب السوداني بالتغيير السياسي "الديمقراطي والإيجابي" الذي شهدته البلاد.