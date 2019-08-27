السودان: "الحرية والتغيير" تفرغ من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء

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أعلنت قوى (الحرية والتغيير) فى السودان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء فى حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستورى غدا، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة.

وقال القيادى فى قوى إعلان (الحرية والتغيير) محمد ضياء الدين، فى مؤتمر صحفى مقتضب صباح اليوم عقب انتهاء اجتماع لتلك القوى فى مقر حزب (الأمة) استمر أكثر من 18 ساعة - إن المجلس القيادى اجتمع مع لجنة الترشيحات، فى هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التى سترسل إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا، ثم يعقد اجتماع مساء اليوم بين المجلس القيادى لـ "الحية والتغيير" والدكتور حمدوك، للاستقرار على التشكيل النهائى للسلطة التنفيذية.

من جانبه، قال قيادى فى لجنة الترشيحات لقوى (إعلان الحرية والتغيير) إن القائمة تضم ترشيحات لـ 14 وزارة و4 مجالس، من بينها المجلس القومى للبيئة، لافتا إلى أنه تم ترشيخ 3 أسماء على الأقل لكل منها، وفى بعض الوزارات وصل عدد المرشحين إلى 5 أسماء.

وأضاف أن القائمة النهائية تضم 71 أسما، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية محاصصة فى الترشيحات.