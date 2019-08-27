سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السودان: "الحرية والتغيير" تفرغ من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:00 ص
السودان: "الحرية والتغيير" تفرغ من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت قوى (الحرية والتغيير) فى السودان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء فى حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستورى غدا، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة.
 
وقال القيادى فى قوى إعلان (الحرية والتغيير) محمد ضياء الدين، فى مؤتمر صحفى مقتضب صباح اليوم عقب انتهاء اجتماع لتلك القوى فى مقر حزب (الأمة) استمر أكثر من 18 ساعة - إن المجلس القيادى اجتمع مع لجنة الترشيحات، فى هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التى سترسل إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا، ثم يعقد اجتماع مساء اليوم بين المجلس القيادى لـ "الحية والتغيير" والدكتور حمدوك، للاستقرار على التشكيل النهائى للسلطة التنفيذية.
 
من جانبه، قال قيادى فى لجنة الترشيحات لقوى (إعلان الحرية والتغيير) إن القائمة تضم ترشيحات لـ 14 وزارة و4 مجالس، من بينها المجلس القومى للبيئة، لافتا إلى أنه تم ترشيخ 3 أسماء على الأقل لكل منها، وفى بعض الوزارات وصل عدد المرشحين إلى 5 أسماء.
 
وأضاف أن القائمة النهائية تضم 71 أسما، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية محاصصة فى الترشيحات.
 

السودان

الحريه و التغيير

عبد الله حمدوك

التعديلات الدستوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة