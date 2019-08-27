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السكرتير المساعد لمحافظة مطروح يتفقد معرض التنمية الزراعية والثروة الحيوانية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:46 ص
السكرتير المساعد لمحافظة مطروح يتفقد معرض التنمية الزراعية والثروة الحيوانية اللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح
مطروح – حسن مشالي

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تفقد اللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، نائبا عن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، معرض التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي المقام بمكتبة مصر العامة بمطروح.

وأشاد السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، بما تم عرضه من معدات وخامات تساهم فى التنمية الزراعية، مع أهمية التعرف على كافة المستحدثات فى هذا المجال والتواصل والتفاعل بين مزراعي المحافظة والشركات العاملة فى المجال.

وعرض خامات ومعدات خاصة بالتنمية الزراعية كالأعلاف والأدوية البيطرية والماكينات الزراعية والجرارات  بالإضافة لمجال التعبئة والتغليف ونظم معالجة المياه وملوحة التربة وغيرها بمشاركة الشركات المتخصصة،

وأقيم على  هامش المعرض، ندوات لنشر الوعي بين المزارعين والمربين وكذلك نظم معالجة المياه والتربة ومراعاة المحاصيل الزراعية، التي تزرع في مطروح مثل النخيل والزيتون والتين والعنب والشعير والقمح والبرسيم الحجازي وزراعات سيوة.  

 

 


محافظة مطروح

معرض التنمية الزراعية

مكتبة مصر العامة

الزراعة

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