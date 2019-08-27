السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه باحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة ، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه وإحداث عاهة له ، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بضرب المجنى عليه بالة حادة مما أسفر عن إحداث إصابة له وقام بإجراء عملية جراحية باستئصال الطحال ، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.