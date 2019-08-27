السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمد.ص.م" 30 سنة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "أحمد.س" بالإكراه بدائرة قسم جرجا.

وتعود الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس مباحث قسم جرجا بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره بالطريق العام اعترضه المتهم وقام بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستولى على نقوده ومعلقاته الشخصية وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه وبعد إعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.