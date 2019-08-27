السجن المشدد 15 عامًا لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، بالسجن المشدد 15 عامًا، لـ"طارق.س.م" 32 سنة عامل؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد بكري محمد، وعصام منير خليل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما تبين تورط المتهم فى الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة العجوزة، وثبوت ذلك من خلال المضبوطات التى تم العثور عليها بحوزته، فضلًا عن تحريات رجال المباحث.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وبحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للحشيش بقصد الإتجار فيه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.