الزراعة: ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بمخاطر ومكافحة دودة الحشد الخريفية

واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة، بالتعاون ومشاركة عدد من الخبراء فى معهد وقاية النباتات وأساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، تنظيم ورشة عمل حول إدارة ومكافحة دودة الحشد الخريفية، ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تستهدف التوعية بمخاطر الآفة والطرق الحديثة فى المكافحة والسيطرة عليها.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة، إن ورشة العمل تستهدف التعرف على سبل ووسائل مكافحة دودة الحشد الخريفية لحماية المحاصيل المصرية الزراعية بالإضافة إلى التعرف على النماذج الدولية فى مكافحة إدارة الحشرة أو الآفة، مشيرا إلى إنه يتم حاليا من قبل خبراء المبيدات ووقاية النباتات استعراض الوسائل الحديثة فى المكافحة والسيطرة عليها.

وأضاف عبد المجيد، أن ورشة العمل تأتى فى إطار دعم وزارة الزراعة ممثلة فى الأجهزة الفنية للمكافحة أو خبراء المعاهد البحثية المتخصصة سواء فى وزارة الزراعة أو فى الجامعات المصرية، والتى تعتمد علي خطط علمية لتنفيذ أعمال المكافحة فى المناطق التى قد تتعرض لهذه الآفة.

وأكد رئيس لجنة المبيدات، أن هناك عمليات مسح واسعة على الحدود المصرية الجنوبية منذ عام 2017، حيث تم تسجيل دودة الحشد الخريفية فى مصر فى نهاية مايو الماضى، لافتا إلى أن الإصابات التي تم رصدها في محافظات: أسوان والأقصر وجنوب قنا تحت السيطرة الكاملة مع خلو باقي محافظات الجمهورية من أى إصابات بدودة الحشد الخريفية وهذا ما أكدته عمليات المسح المستمرة فى كافة محافظات مصر.

وأوضح " عبد المجيد"، أن الوضع الحالي مطمئن للغاية وان جميع الجهات المسئولة عن إدارة الموقف والتابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمليات مراقبة دقيقة وحثيثة ومستمرة، بناء على تكليفات وزير الزراعة، وذلك لرصد أي تحرك للإصابة بالإضافة عمليات احكام السيطرة على الآفة ومنع انتشارها.