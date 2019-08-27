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الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:35 ص
الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن تجديد الاعتماد الدولي من المجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك) طبقا للمواصفة الدولية ايزو17025/2017  للسنة الثالثة عشر على التوالى، وفقا لتقرير رسمى، تلقتة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من مدير المعمل.
 
من جانبه أشاد الدكتور فريد فؤاد زكى مدير المعمل المركزى المستحضرات الحيوية البيطرية بمركز البحوث الزراعية، بالمجهود المبذول من قبل فريق الجودة وجميع الأقسام المشاركة بالمعمل والذى عكس روح التعاون والكفاءة.
 

 

 


المستحضرات البيطرية

البحوث الزراعية

الاعتماد الدولى

ايجاك

المستحضرات الحيوية

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