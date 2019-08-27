سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الرئيس اليونانى خلال استقبال الدكتور مصطفى الفقى: السيسى يقود التنمية المتواصلة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:38 م
الرئيس اليونانى خلال استقبال الدكتور مصطفى الفقى: السيسى يقود التنمية المتواصلة الرئيس اليونانى والدكتور مصطفى الفقى
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، اعتزازه بالعلاقات التى تجمع مصر واليونان، مشيرا إلى أن معدل النمو فى مصر بلغ نحو 7%، وهو ما يعبر عن تنمية متواصلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تربطه به علاقات وثيقة.

 

وأضاف الرئيس اليونانى ، أنه يعتز كثيرا بالدور الذى تلعبه مكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات الهلنستية بالمكتبة الذى يمنح درجات علمية من خلال جامعة الإسكندرية فى الدراسات اليونانية، متابعا أنه يرغب فى تبنى برنامج عالمى فى حوار الثقافات تكون كل مصر واليونان هما الركيزتان لحضارة البحر المتوسط.

 

جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس اليونانى، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية والوفد المرافق له بدعوة منه شخصيا، وحضر المقابلة سفير مصر فى اليونان محمد فريد منيب.

 

ومن جانبه أكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس اليونانى أعرب عن رغبته فى المشاركة فى مركز حوار الحضارات الذى تفكر مكتبة الاسكندرية فى انشائه فى قصر أنطونيادس بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية، والمنطقة الشمالية العسكرية.

 

وأضاف الفقى، أنه تحدد يوم 21 أكتوبر القادم لأحياء ذكرى الشاعر اليونانى قسطنطين كفافيس فى إطار احتفال مكتبة الاسكندرية بالذكرى العاشرة لإنشاء مركز الدراسات الهلنستية.

 

ويزور الدكتور مصطفى الفقى على رأس وفد من المكتبة أثينا للمشاركة فى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، واجتماع مجلس إدارة مركز الدراسات الهلنستية.

 

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

اليونان

الدراسات الهلنستية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة