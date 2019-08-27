الرئيس اليونانى خلال استقبال الدكتور مصطفى الفقى: السيسى يقود التنمية المتواصلة

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، اعتزازه بالعلاقات التى تجمع مصر واليونان، مشيرا إلى أن معدل النمو فى مصر بلغ نحو 7%، وهو ما يعبر عن تنمية متواصلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تربطه به علاقات وثيقة.

وأضاف الرئيس اليونانى ، أنه يعتز كثيرا بالدور الذى تلعبه مكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات الهلنستية بالمكتبة الذى يمنح درجات علمية من خلال جامعة الإسكندرية فى الدراسات اليونانية، متابعا أنه يرغب فى تبنى برنامج عالمى فى حوار الثقافات تكون كل مصر واليونان هما الركيزتان لحضارة البحر المتوسط.

جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس اليونانى، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية والوفد المرافق له بدعوة منه شخصيا، وحضر المقابلة سفير مصر فى اليونان محمد فريد منيب.

ومن جانبه أكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس اليونانى أعرب عن رغبته فى المشاركة فى مركز حوار الحضارات الذى تفكر مكتبة الاسكندرية فى انشائه فى قصر أنطونيادس بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية، والمنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف الفقى، أنه تحدد يوم 21 أكتوبر القادم لأحياء ذكرى الشاعر اليونانى قسطنطين كفافيس فى إطار احتفال مكتبة الاسكندرية بالذكرى العاشرة لإنشاء مركز الدراسات الهلنستية.

ويزور الدكتور مصطفى الفقى على رأس وفد من المكتبة أثينا للمشاركة فى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، واجتماع مجلس إدارة مركز الدراسات الهلنستية.



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