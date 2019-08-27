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الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:18 ص
الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلي مدينة يوكوهاما اليابانية في مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7» فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.

وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية"، علي خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.

 

 


اخبار مصر

الرئيس السيسى

اليابان

مؤتمر طوكيو

قمة التيكاد

اليوم السابع بلس

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