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الذهب يرتفع بفعل الضبابية في أزمة التجارة الأمريكية الصينية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:49 م
الذهب يرتفع بفعل الضبابية في أزمة التجارة الأمريكية الصينية الذهب
رويترز

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ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل الجلسة السابقة ذروته في أكثر من ست سنوات، مع استمرار قلق المستثمرين وإقبالهم على المعدن كملاذ آمن في ظل عدم التيقن المحيط بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1530.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ابريل 2013 عند 1554.56 دولار أمس الاثنين.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1540.80 دولار.

وقال أولي هانسن محلل أسواق السلع الأولية في بنك ساكسو "من الواضح أن التركيز منصب على التطورات الأمريكية الصينية ، التقارير الواردة من الصين على جبهة التجارة تنبئ بأننا أبعد ما نكون عن أي تغير في الأزمة الحالية."

وأضاف "وفي ظل أرقام النمو في ألمانيا التي تشير إلى ركود، لا يوجد مبرر يذكر لبيع الذهب إذا كنت تحوزه بأي قدر، مما يبقي السوق كما هي تقريبا حتى مع تراجع نبرة المواجهة على صعيد التجارة."

وارتفعت الفضة 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 17.73 دولار للأوقية، لتظل قرب أعلى مستوى في عامين الذي سجلته الجلسة السابقة.

وتقدم البلاتين والبلاديوم 0.6 % إلى 859.72 دولار و1482.50 دولار للأوقية على الترتيب.


أسعار الذهب

الذهب اليوم

الذهب

الحرب التجارية

رويترز

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