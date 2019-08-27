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الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى أكوام قش بطوخ

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:32 م
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى أكوام قش بطوخ إخماد حريق
القليوبية إبراهيم سالم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل نشب فى أكوام قش وحطب فى عزبة أمينة بالوحدة المحلية التابعة لمدينة طوخ، دون خسائر فى الأرواح والممتلكات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بنشوب حريق هائل فى أكوام للقش والحطب فى عزبة أمينة التابعة للوحدة المحلية بالدير.

تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت بـ 6 سيارات وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل القرية، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.


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