سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"الدستورية العليا" تعقد أولى جلساتها غدا برئاسة المستشار سعيد مرعى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:00 م
"الدستورية العليا" تعقد أولى جلساتها غدا برئاسة المستشار سعيد مرعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا الأربعاء أولى جلساتها برئاسة المستشار سعيد مرعى، الذى تولى منصبه الجديد فى 14 يوليو الماضى خلفا للمستشار حنفى على جبالى بالقرار الجمهورى رقم 332 لسنة 2019.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة غدا المحكمة عددا من الدعاوى الدستورية والتى من ابرزها الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى.

وأقامت مى محمد حسين محمد عزت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 37 دستورية، ضد محافظ البنك المركزى المصرى وآخر، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى.

وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى على أن "يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا".

كما تنص المحكمة الدعوى رقم 26 لسنة 40 تنازع جديدة المقامة من إسماعيل عبد العال إسماعيل عبد العال عن نفسه وبصفته مأمور اتحاد ملاك العدالة والتى يطالب فيها بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، كما تنظر المحكمة الدعوى رقم 37 لسنة 40 تنازع المقامة من وزير المالية بصفته ضد الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ( أمريكانا ) والمطالبة بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع. 

ومن بين الدعاوى المنظورة غدا الدعوى رقم 45 لسنة 40 تنازع جديدة  المقامة من فارس عزيز فوزى جرجس عن نفسه وبصفته الممثل القانونى للشركة الحديثة للبصريات والتجارة ضد مازن نجيب إبراهيم صالحه وآخرين والتى تطالب بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.


المحكمة الدستورية العليا

أولى جلسات الدستورية فى اغسطس

المستشار سعيد مرعى

جلسات الدستورية العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الدستورية العليا" تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبى 18 أكتوبر

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:53 م

الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا يترأس أول جلسة 28 أغسطس القادم

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:12 م

المستشار سعيد مرعى يؤدى اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.. شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.. وشارك فى إصدار معظم الأحكام المهمة الصادرة من المحكمة منذ 2002

الخميس، 11 يوليه 2019 01:10 م

السيرة الذاتية للمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

الخميس، 11 يوليه 2019 12:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة