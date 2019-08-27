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الخدمات الزراعية: لجان متابعة بمحطات الغربلة لتجهيز التقاوى الشتوية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:00 ص
الخدمات الزراعية: لجان متابعة بمحطات الغربلة لتجهيز التقاوى الشتوية الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات للإدارة  المركزية لإنتاج التقاوى، بتكثيف لجان المتابعة على محطات الغربلة لتجهيز تقاوى القمح والشعير والفول البلدى استعدادًا لزراعتها فى الموسم الجديد.
 
وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية تعمل دوريا منذ استلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية ليتم إعدادها وتجهيزها استعدادا لزراعتها فى الموسم الجديد.
 
وأكد "الشناوى"، أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات لتأكد من مواصلة عملها بهدف الانتهاء من مهمتها مبكرا حتى تصبح التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية، ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.
 
 

تقاوى المحاصيل

التقاوى الشتوية

الخدمات الزراعية

الجمعيات الزراعية

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