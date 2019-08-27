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الخارجية الروسية تتهم سيناتور أميركى بالتلاعب بالمعلومات بشأن طلب زيارته لموسكو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:01 م
الخارجية الروسية تتهم سيناتور أميركى بالتلاعب بالمعلومات بشأن طلب زيارته لموسكو السيناتور الأمريكى رون جونسون
أ ش أ

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أتهمت الخارجية الروسية، السيناتور الأمريكى رون جونسون، بالتلاعب بالمعلومات بشأن زيارته لموسكو، وذلك بعدما صرح بأنه كان ينوى زيارة روسيا فى إطار وفد الكونجرس الأمريكى للمشاركة فى مفاوضات مع المسئولين الروس إلا أنها رفضت منحه تأشيرة دخول لأراضيها.
 
وأكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، أن السيناتور الأمريكى رون جونسون لم يقدم وثائقه للحصول على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن روسيا منعت دخوله إلى أراضيها منذ وقت بعيد. 
 
وقال المصدر، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "لقد تم إدراج اسم السيناتور فى قائمة الأشخاص الذين لا يسمح لهم بدخول روسيا، وذلك ردا على إدراج أسماء مواطنين روس فى قائمة الحظر الأمريكية". 
 
وأضاف، "هذا الأمر كان يعرفه جونسون منذ وقت بعيد، وهو لم يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول لروسيا، ولكنه أعلن للجميع وكأننا رفضنا طلبه". 
يُذكر أن السيناتور الأمريكى رون جونسون قد أعلن فى وقت سابق أن السلطات الروسية رفضت إصدار تأشيرة له لدخول روسيا، حيث كان يعتزم إجراء مفاوضات ضمن وفد للكونجرس الأميركى مع مسئولين روس.
يُشار إلى أن السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أكدت هى الأخرى أن السناتور جونسون لم يقدم طلبًا للحصول على تأشيرة ولم يُبلغ عن خططه لزيارة روسيا.
 

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