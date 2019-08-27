الخارجية الأسترالية تطالب الصين بالأفراج عن أكاديمى استرالى معتقل لديها بتهمة التجسس

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أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، اليوم الثلاثاء، توقيف أكاديمى أسترالى فى الصين بتهمة "التجسس"، فى تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.

وشددت وزيرة الخارجية الأسترالية، فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز)، على أنه "ينبغى الإفراج عن الدكتور يانج هينغجون إذا كان معتقلا بسبب أراء سياسية".

وتابعت: "نتوقع أن يجرى الالتزام بالمعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات"، مشيرة إلى أنه "تم احتجاز الدكتور يانج هينغجون فى بكين فى ظروف قاسية، دون توجيه تهمة له لأكثر من سبعة أشهر".