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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة بطنان دون إصابات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:33 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة بطنان دون إصابات مطافى - أرشيفية
فريق المحافظات

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى شقة بالطابق الرابع بطنان التابعة لمدينة قليوب، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بطنان التابعة لمدينة قليوب، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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قليوب

الحماية المدنية

شقة بطنان

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