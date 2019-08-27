الحكومة: يوم الأحد ليس إجازة رسمية بدلا من السبت بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتبت هند مختار

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا منذ قليل، أكد خلاله، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وناشد مجلس الوزراء المصرى جميع المواطنين تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق.



