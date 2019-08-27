سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: يوم الأحد ليس إجازة رسمية بدلا من السبت بمناسبة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:21 م
الحكومة: يوم الأحد ليس إجازة رسمية بدلا من السبت بمناسبة رأس السنة الهجرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا منذ قليل، أكد خلاله، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وناشد مجلس الوزراء المصرى جميع المواطنين تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق.

4391615
 

 

 

محرم

راس السنة الهجرية

مجلس الوزراء

قرار الاجازة

اجازة رأس السنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء : رأس السنة الهجرية إجازة بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:11 م

رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير يحضره رؤساء من مختلف دول العالم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:57 م

الحكومة تبحث الإستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:12 م

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:15 ص

الحكومة: المشروعات الجديدة مع "اللولو" تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضبط الأسواق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:16 م

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:49 م

تعيين 3 متحدثين رسميين باسم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة