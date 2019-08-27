التموين تفتتح السجل التجارى برمسيس بعد تطويره الأحد

كتب مدحت وهبة

يفتتح وزير التموبن والتجارة الداخلية يوم الأحد المقبل منفذ السجل التجارى برمسيس بعد تطويره كما سيتم افتتاح الإدارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه يوجد 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين، لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.