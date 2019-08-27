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"التموين" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح مستورد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:36 م
"التموين" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح مستورد قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، على شراء 350 ألف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية  من روسيا وفرنسا واوكرانيا وان شحن الكميات المتعاقد عليها  ستكون في الفترة من يوم 1  الى 10 اكتوبر 
 
كانت وزارة  التموين والتجارة الداخلية ، قد أصدرت القراررقم 149  لسنة 2019  بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2019، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019، ﻭأنه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.
 

التموين

قمح مستورد من فرنسا

استيراد قمح من فرنسا وروسيا

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