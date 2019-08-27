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التعليم الصورة المتداولة وتظهر أعضاء جسم الإنسان ليست فى المناهج الدراسية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:46 م
التعليم الصورة المتداولة وتظهر أعضاء جسم الإنسان ليست فى المناهج الدراسية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الصورة المتداولة لأجزاء منهج دراسى على صفحات الفيس بوك وتظهر أعضاء جسم الإنسان ليست منهج من كتب وزارة التربية والتعليم للصف الثانى الابتدائى ولا أى صف دراسى أخر.
 
وشددت مدير مركز المناهج أن الصورة ليست من مناهج الوزارة على الإطلاق كما أنها ليست من الكتب الخارجية التى يتم مراجعتها وترخيصها داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما أن الوزارة لم تتناول مثل الموضوعات فى مناهج الصف الثانى الابتدائى.
 
وكانت قد انتشرت  صورة على صفحات التواصل الاجتماعى اعتبرها بعض أولياء الأمور أنها لا تناسب سن الاطفال فى المرحلة الابتدائية وتخدش الحياء تشرح التعرف على أعضاء جسم الإنسان.
 
 
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و التربية والتعليم

المناهج الدراسية

اعضاء جسم الانسان

اخبا التعليم

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