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التضامن: عودة 10456 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:51 م
التضامن: عودة 10456 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن حجاج بيت الله الحرام
كتب مدحت وهبة

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صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أن رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن تتم بانتظام وسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، وأنه منذ بدء عمليات التفويج  وحتى اليوم الثلاثاء  بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن  10 آلاف 456  حاجا ومن المقرر أن  يشهد اليوم عودة  1050 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات سوهاج وقنا والأقصر من مطار المدينة المنورة إلى مطار الأقصر مشيرا إلى استمرار التفويجات من مطار المدينة المنورة الى القاهرة حتى 30 من أغسطس الجارى.

وشهدت بعثتى الأقصر وسوهاج احتفالا بحجاجها  والبدء بتفويجهم إلى أرض الوطن بعد تمام مناسك الحج حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة.




 


التضامن

أيمن عبد الموجود

عودة حجاج الجمعيات الأهلية من السعودية

حجاج الجمعيات الأهلية من قنا والأقصر

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