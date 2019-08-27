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التحالف العربى: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:41 ص
التحالف العربى: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"
كتب وكالات

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوى للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران فى استمرار لعملياتها الإرهابية، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وأوضح العقيد المالكى أن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

 


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الحوثيون

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السعودية

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